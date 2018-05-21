Под Киевом ночью пылал "замок"

Сегодня, 14:06

Возгорание возникло на мансарде большого частного дома

 


Видео: kyivobl.dsns.gov.ua

21 мая ночью в Киево-Святошинском районе произошло серьезное ЧП. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, в 3:49 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в селе Новое на улице Чкалова.

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Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

"На месте происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в мансарде жилого дома. Благодаря привлечению дополнительных сил и оперативному реагированию не допущено распространение огня. Пожар был локализован в 4:51 и полностью ликвидирован в 07:05", – сообщили в ГСЧС Киевской области. Для тушения пожара привлекались три единицы техники и 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

А накануне ночью (20 мая) горел частный жилой дом в селе Старое Згуровского района. Пожар, который начался около часа ночи, был локализован в 02:25 и полностью ликвидирован в 07:20.

Ранее мы сообщали, что утром 17 мая в девятиэтажном доме по ул. Новополевой, 99 в Киеве вспыхнул пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло на балконе второго этажа, и оттуда пламя перебросилось на третий этаж.

Во время тушения пожара работники ГСЧС спасли пятерых человек: их передали в руки медиков.

На месте работали 16 спасателей и 4 единицы спецтехники. Что стало причиной пожара, выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о подростке, который, рискуя жизнью, предупредил жителей пятиэтажного дома на проспекте Комарова о пожаре. В начале мая в службу спасения "101" поступил вызов о пожаре в пятиэтажном жилом доме на пр. Комарова, 14. Приехав на место происшествия, спасатели застали жителей дома на улице и сразу же приступили к тушению пожара. Как оказалось, пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, огонь перекинулся на крышу дома.
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Источник:

"Сегодня"

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