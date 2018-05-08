Под Киевом ранее судимый мужчина ножом ранил "дружинника"

В Киевской области за покушение на убийство члена общественного формирования задержали мужчину. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления житель Вишневого. Мужчина сейчас находится под следствием и судом ему была избрана мера пресечения – домашний арест. Утром, когда он с ножом набросился на бойца общественного формирования, злоумышленник должен был находиться по месту жительства.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, около шести утра по спецлинии 102 поступил вызов, что кто-то в подъезде на девятом этаже выбивает дверь. Рядом с многоэтажкой находился наряд общественного формирования "Департамент охраны", который помогает полицейским обеспечивать правопорядок в Вишневом.

Фото: ГУ НП в Киевской области

Уже через несколько минут бойцы были на месте. Там они обнаружили трех неизвестных мужчин. На просьбу предъявить документы двое из них предоставили свои паспорта. Однако третий из компании вел себя вызывающе, выкрикивал оскорбительные слова в сторону представителей закона. Неожиданно он выхватил нож, набросился на бойца общественного формирования, нанес колото-резаные раны и пытался убежать, но ему это не удалось.

Нападавшим оказался местный житель, который находится под следствием за совершение разбойного нападения.

На месте происшествия прибыли следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, карета скорой медицинской помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до15 лет или пожизненное лишение свободы.

Злоумышленнику объявлено подозрение и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве мужчина попал в реанимацию после того, как сделал замечание на вокзале. Мужчине всадили нож в голову, он получил открытую черепно-мозговую травму.

Ранее в селе Петропавловская Борщаговка 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция. На месте трагедии изъято орудие преступления – раскладной нож.