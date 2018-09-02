"Похитителем" ребенка в Киеве оказался отец малыша

Сегодня, 15:01

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Организатором "похищения" малыша в Голосеевском районе Киева оказался его отец, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

"Правоохранители нашли автомобиль (на котором увези ребенка – ред.) в Соломенском районе. "Похитителем" оказался отец мальчика, с которым его мама развелась. Обоих родителей доставили в управление полиции для дачи объяснений. С ребенком все хорошо", – сообщили правоохранители.

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Как сообщалось, ребенка, которому на вид около четырех-пяти лет, вырвали из рук родителей, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Полиция Киева ввела план "Перехват" в 12:10. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина похитил шестилетнюю дочь сожительницы.  Установлено, что мать передала своему 41-летнему сожителю шестилетнюю дочь, чтобы он дождался приезда няни.

Как сообщалось, родители маленьких одесситов бьют тревогу из-за якобы участившихся попыток похищения детейВ соцсетях стали массово появляться сообщения с предостережениями о том, как ведут себя потенциальные злодеи и как они едва не украли ребенка того или иного "знакомого" человека.
Киев, ребенок, похищение, голосеево, киднеппинг
Источник:

"Сегодня"

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