"Похитителем" ребенка в Киеве оказался отец малыша

Организатором "похищения" малыша в Голосеевском районе Киева оказался его отец, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

"Правоохранители нашли автомобиль (на котором увези ребенка – ред.) в Соломенском районе. "Похитителем" оказался отец мальчика, с которым его мама развелась. Обоих родителей доставили в управление полиции для дачи объяснений. С ребенком все хорошо", – сообщили правоохранители.

Как сообщалось, ребенка, которому на вид около четырех-пяти лет, вырвали из рук родителей, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Полиция Киева ввела план "Перехват" в 12:10. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина похитил шестилетнюю дочь сожительницы. Установлено, что мать передала своему 41-летнему сожителю шестилетнюю дочь, чтобы он дождался приезда няни.

Как сообщалось, родители маленьких одесситов бьют тревогу из-за якобы участившихся попыток похищения детей. В соцсетях стали массово появляться сообщения с предостережениями о том, как ведут себя потенциальные злодеи и как они едва не украли ребенка того или иного "знакомого" человека.