Полиция завела дело из-за столкновений под зданием ГПУ

Сегодня, 14:18

В результате столкновений пострадали семь полицейских

Полиция завела дело из-за столкновений под зданием ГПУ

По фактам столкновений под зданием ГПУ сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как ранее сообщал наш сайт, под ГПУ произошли столкновения между активистами и правоохранителями. В протесте участвовали люди в футболках организации С14. Причиной протеста стало решение об экстрадиции Тимура Тумгоева.

В ходе столкновения правоохранители применили слезоточивый газ. В ответ активисты начали бросать камни, сожгли бак с мусором. Участников столкновений обливали водой. В полиции сообщили, что пострадали семь полицейских. В свою очередь активисты заявили, что в их рядах также есть пострадавшие. На месте дежурят медики "скорой помощи".

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Как известно, 13 сентября в ГПУ заявили, что Украина экстрадировала в РФ гражданина России Тимура Тумгоева. Его на Родине обвинили в участии в ИГИЛ. В ГПУ заявили, что несмотря на сообщения в СМИ об участии Тумгоева в Антитерористической операции на Донбассе, у правоохранителей нет информации об его участии в АТО или даже желании участвовать в ней.

Напомним, 13 сентября в аэропорту "Борисполь" был задержан боевик ИГИЛ. Мужчина в 2016 году проходил подготовку в лагере боевиков в Сирии.

Кроме того, в Германии неизвестные избили подростков-беженцев из Афганистана. Нападавшие, предположительно немцы, выкрикивали ксенофобные ругательства.
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