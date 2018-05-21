Стрельба в киевском Гидропарке: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 13:31

Одному из оппонентов стаканом разбили голову, второй получил слепое огнестрельное ранение головы и руки

 


Между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции Киева сообщили подробности конфликта со стрельбой в столичном Гидропарке.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в столичную полицию в полшестого утра поступило сообщение о том, что на территории Гидропарка происходит драка между двумя неизвестными. На место немедленно выехали автопатрули и следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции.

Правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались с врачами, которые оказывали пострадавшему с огнестрельным ранением первую помощь. А патрульные полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили стрелка.

Предварительно полицейские установили, что между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. В результате одному из оппонентов стаканом разбили голову, второй получил слепое огнестрельное ранение головы и руки. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице.

С места происшествия правоохранители изъяли предметы, похожие на пистолет "Форт 12Р" и гильзы, которые направили на экспертизу. Данной факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.

Ранее в Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. Соответствующее видео во вторник, 15 мая. Инцидент произошел примерно в 23:00 14 мая вблизи станции метро "Лесная". Под обстрел попал автобус Киев – Бровары.
фото, драка, ранение, стрельба, кафе, разбили, конфликт
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве возле метро "Гидропарк" произошла стрельба, есть раненые

Сегодня, 10:15

Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро  

Происшествия

фото: скриншот видео

В Киеве обстреляли маршрутку

15 Мая, 03:04

В Киеве под обстрел попала маршрутка с пассажирами
Загрузка...

Запад

Фото: Pixabay

В Ивано-Франковской области военный бросил в толпу гранату

Сегодня, 00:22

В результате инцидента пострадали девять человек

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове между водителями произошла драка со стрельбой

Вчера, 19:20

Один из участников драки получил ранения 
Загрузка...