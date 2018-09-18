В Киеве строитель уронил арматуру с 21 этажа: погибла женщина

В Святошинском районе Киева произошло ЧП, в результате которого погибла женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Трагическое происшествие случилось днем 18 сентября на улице Клавдиевской. На стройке один из рабочих уронил с высоты 21 этажа металлический фрагмент балкона. Арматура упала на женщину, которая случайно оказалась на улице.

Отмечается, что женщина работала продавщицей в расположенном неподалеку магазине и вышла на улицу подышать свежим воздухом. Женщина скончалась до приезда медиков "скорой помощи".

Напомним, на головы киевлян со старинных домов осыпаются балконы. От построек все чаще отлетают элементы декора и сыплется бетон. Так, 16 сентября посыпался балкон дома-памятника архитектуры на ул. Крещатик, 29. От конструкции отлетело несколько кусков, которые упали на тротуар, где ходят люди. Чудом никто не пострадал.

Кроме того, в центре Одессы на тротуар рухнула часть старинного дома. Это уже второй обвал в здании за последние две недели. Обвал произошел в семь утра и изрядно испугал жильцов дома: куски ракушечника засыпали тротуар и балкон одной из квартир.