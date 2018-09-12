У стрелявшей в людей пенсионерки в Киеве отобрали винтовку, ружье и гранату

Сегодня, 11:39

Бабушка подстрелила с балкона 20-летнюю девушку

Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

У киевской пенсионерки, которая 11 сентября открыла с балкона стрельбу по целующейся паре в Голосеевском районе Киева, изъяли арсенал оружия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он напомнил, что инцидент произошел в 14:50 на улице Большая Васильковская, 52. "Местная жительница, 1957 г.р., пенсионерка, выстрелом из пневматической винтовки из окна своей квартиры ранила в руку киевлянку, 1998 г.р.", – уточнил Аброськин.

По его словам, в квартире у женщины изъяли гранату для подствольного гранатомета, патроны к различному оружию, пневматическую винтовку и зарегистрированное на нее охотничье ружье. "Воинственная "бабушка" задержана", – добавил чиновник.

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Напомним, 20-летняя девушка получила ранение в плечо, когда сидела на скамейке во дворе этого дома. Она была доставлена в больницу.

Как ранее сообщили киевские правоохранители, открыто уголовное производство, бабушке грозит до семи лет лишения свободы.
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