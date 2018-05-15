Упаковки из-под кофе с мобильником и проводами: в киевском суде нашли муляж бомбы

Сегодня, 18:37

Обмотанные скотчем предметы обнаружили в здании Апелляционного суда

 

Муляж бомбы. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Муляж бомбы. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве полиция обнаружила муляж самодельного взрывного устройства в здании суда.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в Шевченковское и Соломенское управления полиции поступили сообщения о том, что на улицах Шолуденко и Соломенской заминированы Апелляционный и Киевский апелляционный хозяйственный суд столицы.

На месте происшествия выехали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи.

События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях Шевченковского и Соломенского управлений полиции.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

К 17:00 проверка информации об опасных предметах в помещениях судебных учреждений была завершена. После тщательного обследования Апелляционного суда в Соломенском районе на десятом этаже взрывотехники обнаружили муляж самодельного взрывного устройства: две упаковки из-под кофе с мобильным телефоном и проводами, обмотанные скотчем. Изъятое направили на экспертизу.

На время осмотра помещения Киевского апелляционного хозяйственного суда эвакуировали около 400 человек. В здании опасных предметов и веществ обнаружено не было.

Напомним, несколько дней назад в "заминированном" Апелляционном суде в Киеве на улице Соломенской нашли муляж бомбы – привязанное мыло к телефону.

Ранее мы сообщали, что в столице женщину будут судить за ложное сообщение о взрывчатке в банке. В конце января в полицию позвонила женщина и сообщила о заминировании финансового учреждения. На место происшествия срочно прибыли специалисты взрывотехнической службы, спасатели и кинологи. Полицейские обеспечили эвакуацию персонала и посетителей. Специалисты профильных служб осмотрели здание и прилегающую территорию – никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Кроме того, в столице осудили уроженца Киевской области, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил в полицию ложное сообщение о минировании станции метро "Оболонь".
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Источник:

"Сегодня"

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