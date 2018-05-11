Здание Апелляционного суда в Киеве "заминировали" мылом

Сегодня, 02:12

В "заминированном" Апелляционном суде в Киеве нашли муляж бомбы – привязанное мыло к телефону

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В "заминированном" Апелляционном суде в Киеве на улице Соломенской нашли муляж бомбы – привязанное мыло к телефону. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что сообщение об опасном предмете в помещении судебного учреждения столичные полицейские получили сегодня, 10 мая, около 13:00.

В результате обследования суда и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, состоявший из куска мыла и привязанного к нему мобильного телефона. Во время проверки из помещения эвакуировали около 150 работников суда и 50 посетителей. На данный момент учреждение работает в привычном режиме.

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Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее мы сообщали, что в столице женщину будут судить за ложное сообщение о взрывчатке в банке. В конце января в полицию позвонила женщина и сообщила о заминировании финансового учреждения. На место происшествия срочно прибыли специалисты взрывотехнической службы, спасатели и кинологи. Полицейские обеспечили эвакуацию персонала и посетителей. Специалисты профильных служб осмотрели здание и прилегающую территорию – никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Кроме того, в столице осудили уроженца Киевской области, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил в полицию ложное сообщение о минировании станции метро "Оболонь".
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Источник:

"Сегодня"

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