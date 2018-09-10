В Борисполе пьяный пассажир избил таксиста и угнал машину

Сегодня, 15:31

Полиция объявила план "Перехват" и задержала злоумышленника

В Борисполе пьяный пассажир избил таксиста и угнал машину

В Борисполе нетрезвый пассажир такси набросился на водителя и несколько раз ударил его по голове – до потери сознания. После этого злоумышленник выбросил таксиста из машины возле кладбища, а сам уехал на чужом авто, рассказали в полиции столичного региона.

Придя в себя, таксист сообщил в полицию об угоне автомобиля Skoda Fabia и описал приметы злоумышленника. На поиски автомобиля и задержания угонщика был введен оперативный план "Перехват" на территории шести районов Киевской области.

Вскоре патрульные полицейские заметили разыскиваемую машину в одном из сел Барышевского района. За рулем похищенного такси находился 30-летний киевлянин, который признался работникам полиции в незаконном завладении авто. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Также относительно злоумышленника-водителя полицейские составили административные протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях – управление автотранспортом без соответствующих документов и за управление в состоянии алкогольного опьянения.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Мужчине, который уже имел проблемы с законом за незаконное хранение наркотиков, объявлено подозрение и ему грозит тюремное заключение до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали группу угонщиков автомобилей, украденные транспортные средства вернули их владельцам.

Ранее полиция назвала самые часто угоняемые марки автомобилей в Украине. Как оказалось, твердое лидерство — у советских ВАЗов, которое, кстати, они сохраняют в этом списке на протяжении нескольких последних лет. В среднем преступники воруют по 2-3 ВАЗа в день, а всего по стране дельцы угоняют по 14-15 авто в сутки. Как недавно отрапортовала Генеральная прокуратура, угонщики атакуют не только частный транспорт, но и тот, который находится в госсобственности. При этом около сотни единиц транспорта были похищены путем мошенничества и почти 20 — в результате разбойных нападений. 

В июне в Киеве также задержали угонщиков автомобилей. Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Источник:

"Сегодня"

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