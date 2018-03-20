В Киеве директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена 160 тыс. гривен

В Киеве задержали директора коммунального учреждения, который требовал от предпринимателя 160 тыс. гривен.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в Дарницкое управление полиции обратился мужчина с сообщением о том, что директор коммунального предприятия длительное время не предоставляет доступ в помещение, которое он несколько лет назад арендовал и занимался производством. Однако он готов быть пойти на компромисс, если предприниматель "погасит" его долг, а это – 160 тыс. гривен за судебные тяжбы.

Этой информацией заинтересовались оперативные работники. Правоохранители совместно с работниками городской прокуратуры №2 задержали 57-летнего директора коммунального предприятия. Задержание произошло после того, как предприниматель предоставил руководителю счет с оплатой долга и получил разрешение на доступ к арендованному помещению.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. С задержанным общаются следователи, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" полиция задержала двух таможенников на взятке.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, мужчины требовали и получили от пассажирки неправомерную выгоду в размере 500 долларов США каждый. Такую сумму злоумышленники установили за то, что не будут проверять и осматривать груз девушки при прохождении таможенного контроля после ее прилета из-за рубежа.

Ранее мы сообщали, что столичная прокуратура задержала на взятке 35-летнего инспектора патрульной полиции. Как выяснилось, инспектор предлагал нетрезвым водителям за деньги закрыть материалы административных дел или сделать их рассмотрение в суде более "лояльным".

За свои "услуги" коп просил от 500 до 6 тыс. грн. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Напомним, 12 марта мы сообщали, что в Одессе задержан следователь полиции при получении взятки в 15 тысяч долларов.