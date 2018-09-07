В Киеве из пылающей сауны спасли восемь человек

Сегодня, 17:50

На месте происшествия работали пять единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава

В Киеве из пылающей сауны спасли восемь человек

В Киеве 6 сентября вечером произошел пожар в сауне в подвале двухэтажного здания на улице Семашко. Спасателей на место происшествия вызвали в 18:53, рассказали в ГСЧС Киева.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что огонь охватил площадь 30 кв. м. Уже в 19:51 пожар удалось полностью потушить. Во время тушения спасатели эвакуировали восемь человек.

На месте происшествия работали пять единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, также 6 сентября в Киеве обсуждали большой пожар возле "Эпицентра" на Большой Кольцевой дороге: столб дыма, который был виден над гипермаркетом, озадачил жителей города. Многие решили, что огонь вспыхнул в строительном супермаркете, либо в его складах, расположенных неподалеку.

Как оказалось, пожар произошел в километре от гипермаркета – на открытой местности. Спасателей на место происшествия вызвали в 14:19.

Также мы сообщали, что 3 и 4 сентября у спасателей Киевской области выдались неспокойными: в столичном регионе их вызывали на тушение 13 возгораний травяного настила. В это же время произошло семь "мусорных" пожаров.
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Источник:

"Сегодня"

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