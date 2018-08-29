В Киеве изнасиловали и ограбили женщину: полиция ищет машину подозреваемого

В Киеве 29 августа неизвестный мужчина, угрожая электрошокером, изнасиловал и после ограбил женщину. Полиция разыскивает автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в Голосеевском районе возле метро Выдубичи.

Пострадавшая женщина обратилась в полицию. Она заявила, что неизвестный мужчина скрылся на автомобиле черного цвета.

Полиция Киева ввела план "Перехват" в 14:20. Разыскивается автомобиль черного цвета похож на Dаewоo Lanos или Chevrolet Aveo с номерными знаками "АА 7389 IМ".

Напомним, весной в Киеве мужчина затащил в недострой и изнасиловал 15-летнюю девочку.

Ранее, в сентябре прошлого года, 30-летний мужчина в лесополосе вблизи одного из кафе в Белой Церкви увидел 53-летнюю женщину и решил ее изнасиловать. Угрожая убийством, злоумышленник избил женщину – у нее остались синяки и ссадины на лице, шее, руках и ногах. После этого злоумышленник изнасиловал жертву.

Также мы писали, что в Киеве будут судить 44-летнего насильника, который надругался над шестилетней девочкой.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве иностранный "кавалер" изнасиловал женщину. Мужчина предложил проводить новую знакомую домой, а в подъезде начал ее душить.