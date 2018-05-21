В Киеве микроавтобус "впечатался" в сосну

Сегодня, 11:03

Водителя и пассажира с травмами увезли в больницу

 


ДТП на Столичном шоссе. Фото: А. Ракитин

ДТП на Столичном шоссе. Фото: А. Ракитин

ДТП на Столичном шоссе. Фото: А. Ракитин

ДТП на Столичном шоссе. Фото: А. Ракитин

ДТП на Столичном шоссе. Фото: А. Ракитин

ДТП на Столичном шоссе. Фото: А. Ракитин

ДТП на Столичном шоссе. Фото: А. Ракитин

ДТП на Столичном шоссе. Фото: А. Ракитин

В понедельник, 21 мая, ночью в Конча-Заспе под Киевом произошло ДТП. На 25-м километре Столичного шоссе старенький  микроавтобус Volkswagen Transporter на еврономерах по неизвестным причинам пересек встречную полосу, слетел с трассы, снес дерево и "впечатался" в сосну.

Дорожное происшествие произошло ориентировочно в полвторого ночи, и, возможно, водитель уснул за рулем. В салоне, кроме него, находился пассажир. На место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи.

Пассажира с травмами госпитализировали, а водителя, зажатого за рулем, пришлось извлекать из салона авто спасателям. Его также отвезли с травмами в больницу. Обоим пострадавшим около 50 лет.

По словам очевидцев, водителю повезло, что он не влетел в бетонный столб, который был на его пути. Причины ДТП устанавливает полиция.

Напомним, что в Киеве на Гостомельском шоссе неподалеку от КП водитель автомобиля Renault Kangoo, предварительно, уснул за рулем и врезался во встречный автомобиль, также Renault Kangoo, который в результате удара вылетел с дороги в кювет и крышей врезался в дерево.

Ранее мы сообщали, что по дороге в Обухов проезжающие водители увидели автомобиль Toyota, который лежал на крыше в кустах.
ДТП, фото, водитель, пассажир, столичное шоссе, заснул, микроавтобус
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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