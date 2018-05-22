В Киеве мужчина погиб во время пожара в частном доме

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Пожарные нашли тело
Пожарные нашли тело

В Киеве спасатели, которые тушили пожар, обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 21 мая в 18:26 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Чкалова (Бортничи).

На место происшествия были направлены бойцы 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в четырехэтажном частном доме возник пожар в комнате на третьем этаже на площади 50 кв. м.

В 19:03 бойцы локализовали пожар, а в 20:03 – ликвидировали. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причинами возникновения пожара занимаются правоохранительные органы.

Напомним, 17 мая в 4:55 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Хутор Петровский, ул. Вишневая. На вызов выехали спасатели из пгт Дымер и с. Сухолучье. Оказалось, что горит деревянная хозяйственная постройка, гараж и грузовой автомобиль. При проведении разведки в доме бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины.

Кроме того, 10 мая в 23:10 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на частном дворе в селе Кучаков (Кирово) на улице Горизонтной горит железный вагончик площадью 30 кв. метров. По данному адресу сразу выехали спасатели из Борисполя и местная пожарная охрана села. При проведении разведки спасатели обнаружили тело мужчины 1955 г.р. без признаков жизни. Погибшим оказался наемный работник на данном хозяйстве.
Киев, пожар, спасатели, тело, погиб, бортничи, ГС ЧС
Источник:

"Сегодня"

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