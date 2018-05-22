В Киеве мужчина погиб во время пожара в частном доме

В Киеве спасатели, которые тушили пожар, обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 21 мая в 18:26 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Чкалова (Бортничи).

На место происшествия были направлены бойцы 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в четырехэтажном частном доме возник пожар в комнате на третьем этаже на площади 50 кв. м.

В 19:03 бойцы локализовали пожар, а в 20:03 – ликвидировали. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причинами возникновения пожара занимаются правоохранительные органы.

Напомним, 17 мая в 4:55 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Хутор Петровский, ул. Вишневая. На вызов выехали спасатели из пгт Дымер и с. Сухолучье. Оказалось, что горит деревянная хозяйственная постройка, гараж и грузовой автомобиль. При проведении разведки в доме бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины.

Кроме того, 10 мая в 23:10 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на частном дворе в селе Кучаков (Кирово) на улице Горизонтной горит железный вагончик площадью 30 кв. метров. По данному адресу сразу выехали спасатели из Борисполя и местная пожарная охрана села. При проведении разведки спасатели обнаружили тело мужчины 1955 г.р. без признаков жизни. Погибшим оказался наемный работник на данном хозяйстве.