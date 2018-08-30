В Киеве на Дарнице похитили мужчину, объявлен план "Перехват"

В четверг, 30 августа, в Киеве неизвестные избили, а потом силой посадили в машину и увезли мужчину в неизвестном направлении. Полиция объявила план "Перехват", сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

Похищение произошло в Днепровском районе возле рынка "Юность".

По предварительным данным, авто, в котором увезли мужчину — Mazda 6, номерные знаки AA 0639 IK. По последней информации известно, что машина направляется в сторону метро "Дарница".

Полиция Киева ввела план "Перехват" в 15:13. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

Напомним, в конце июня столичные полицейские разыскивали злоумышленников, которые на улице Тургеневской в Шевченковском районе похитили мужчину.

"Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", – сообщили в ГУ НП Киева. Правоохранители уточняют, что разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Ранее в Киевской области арестовали 39-летнего мужчину, который вместе с двумя сообщниками в городе Фастов похитил двух людей, чтобы завладеть их жильем.

Кроме того, в Киеве полиция за полсуток задержала двух похитителей бизнесмена. Освободить предпринимателя злоумышленники собирались только при условии, если его жена передаст им 50 тыс. долларов. Однако женщина обратилась за помощью к правоохранителям, которые освободили мужчину и оперативно задержали двоих подозреваемых.