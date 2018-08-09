ФОТОФАКТ. В Киеве на электричке заметили юного зацепера: в соцсетях ищут родителей

Сегодня, 15:02

У подростка – бритая голова

ФОТОФАКТ. В Киеве на электричке заметили юного зацепера: в соцсетях ищут родителей

В Киеве на кабине электрички, прибывшей на станцию "Борщаговка", заметили подростка-зацепера. Ребенок взобрался на кабину электропоезда и позировал для фото, сообщает dtp.kiev.ua.

Подростка заметили пассажиры и опубликовали его фото в соцсети.

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"Чей? Родители, родственники, узнайте свое чадо и проведите воспитательные работы. Это может закончиться плачевно", – говорится в сообщении.

Ранее на электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда.

Напомним, не так давно киевляне обсуждали очередную выходку зацеперов: двое подростков 27 мая ехали на крыше поезда, который двигался от станции "Днепр" в сторону левого берега. Парни перескакивали с вагона на вагон.

В полиции нам сообщили, что копам не удалось задержать подростков: "Они могли спрыгнуть с крыши вагона при подъезде к станции. Подобные выходки опасны для жизни. Мы регулярно реагируем на подобные правонарушения. С начала этого года были выявлены 12 зацеперов, на родителей составлены протоколы".
Киев, ребенок, электрички, зацепер
Источник:

"Сегодня"

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