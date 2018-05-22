ФОТОФАКТ. В Киеве на станции скоростного трамвая повредили подъемники для людей с инвалидностью

В Киеве в ночь на 22 мая на станции "Вацлава Гавела" Борщаговской линии скоростного трамвая произошел акт вандализма.

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", неизвестные лица уже не в первый раз повредили подъемники для людей с инвалидностью, которые были установлены в рамках капитального ремонта скоростной линии. Полиция открыла уголовное производство.

"Пожалуйста! Если вы становитесь свидетелем подобных ситуаций, немедленно вызывайте полицию и информируйте наших сотрудников!", – призывают в "Киевпастрансе".

Ранее мы писали, что спустя две недели после помпезного открытия отремонтированной остановки скоростного трамвая "Улица Генерала Потапова" с ее стен начала отваливаться плитка.

В "Киевпастрансе" нам пояснили, что подрядчик, который проводил ремонтные работы, провел осмотр выявленных повреждений и немедленно приступил к их устранению.