В Киеве охрана супермаркета дубинками избила мужчину за замечание

Сегодня, 12:53

Покупатель всего лишь просил вытереть лужу воды на полу

В Киеве охрана супермаркета дубинками избила мужчину за замечание

Сотрудники охранной фирмы в Киеве избили мужчину возле супермаркета АТБ. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Как отмечают очевидцы, причиной такого поведения охраны стало безобидное замечание со стороны мужчины о том, что нужно вытереть лужу воды на полу. Мужчина просил вызвать администратора, но работники вызвали охрану. Прибывшие охранники не стали разбираться, зачем их позвали и сразу начали бить мужчину.

"Но в чем реальная причина этой ситуации на видео, точно неизвестно", – отметили в сообщении. Мужчину били не только руками, но также ногам и дубинками.

Напомним, в августе в Киеве задержали мужчину за кражу колбасы из супермаркета на улице Строителей. За несколько палок колбасы мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, приезжая студентка обворовала киевский магазин одежды. Украла девушка на 1730 грн, а штраф заплатила – 850 грн. Девушка учится в Учебно-научном институте финансов, банковского дела Университета государственной фискальной службы.
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Источник:

Киев Оперативный

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