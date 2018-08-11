В Киеве охранник предприятия напал с ножом на своего коллегу

Патрулируя территорию Днепровского района, на улице Каунасской работники полиции охраны задержали мужчину, который ранил напарника. Об этом сообщили в пресс службе Нацполиции.

"Как рассказал правонарушитель, после сдачи смены на предприятии, где они работают охранниками, решили отдохнуть. Когда выпили достаточно алкоголя в вагончике для проживания рабочих, между ними возник конфликт, который впоследствии перерос в драку. Злоумышленник ударил ножом напарника и убежал на улицу", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что задержали злоумышленника, им оказался 44-летний житель Житомирской области, ранее не судимый.

Следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта ранил своего знакомого ножом. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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