В Киеве подожгли автомобиль журналиста – СМИ

Сегодня, 10:03

Владелец автомобиля не исключает, что поджог произошел из-за профессиональной деятельности

 


Владельцу авто удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Фото: kyivoperativ.info

Владельцу авто удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Фото: kyivoperativ.info

Владельцу авто удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Фото: kyivoperativ.info

Владельцу авто удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Фото: kyivoperativ.info

Владельцу авто удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Фото: kyivoperativ.info

Владельцу авто удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Фото: kyivoperativ.info

Владельцу авто удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Фото: kyivoperativ.info

В Киеве на улице Полковой загорелся автомобиль.

Как пишет "Киев Оперативный", сообщение о возгорании поступило спасателям около полуночи.

Приехавшие на место вызова спасатели ГС ЧС обнаружили автомобиль Mitsubishi, который уже не горел, и владельца машины. Ему удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Интересно, что неизвестные положили под "дворник" три гривны.

По предварительной информации, это был умышленный поджог. Владелец автомобиля сообщил, что работает журналистом на одном из телеканалов, и не исключает, что поджог произошел из-за профессиональной деятельности.

На месте работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 8 мая в 00:57 спасателям поступило сообщение о том, что у 16-этажного жилого дома на просп. Оболонском, 52, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар.

На место происшествия прибыли пожарные 25-й Государственной пожарно-спасательной части. В 1:23 бойцы ликвидировали пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia повреждено заднее правое крыло. К счастью, никто не пострадал.

Ранее в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению, причины пожара выясняются
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