В Киеве поймали серийного вора, который похищал технику в школах и детсадах

Столичная прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему мужчине, который на протяжении года совершил серию краж из помещений школ и детских садов в Киеве.

Как уточнили в ведомстве, 13 июня злоумышленник взломал дверь и проник в помещение школы №310, расположенной на бульваре Вацвела Гавела в Соломенском районе. Там он похитил ноутбук и мультимедийный проектор.

Правоохранители вычислили вора и обнаружили у него дома вещи, похищенные из школы, а также много другого имущества, украденного из помещений других школ и детских садов.

Мужчина признался, что кроме указанной школы, в течение года обокрал еще 16 детских учебных заведений, расположенных на территории Соломенского района Киева. Часть похищенного он хранил по месту жительства, остальное сдал в ломбард. В ломбарде показания 39-летнего вора подтвердили.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 УК Украины ("Совершение кражи, соединенной с проникновением в жилище или иное помещение") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также местной прокуратурой решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по еще 16 эпизодам преступной деятельности. За совершенное ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Голосеевском районе столицы задержали грабителя, который, повредив стену, пробрался внутрь стоматологического центра и вынес оттуда деньги (спрятал в носках), ноутбук и медоборудование.

Также в столице полиция задержала мужчину, который обокрал семь столичных квартир. Злоумышленника задержали после очередного грабежа. В одной из квартир в Подольском районе столицы мужчина с помощью инструментов повредил замки и забрал технику, золотые и серебряные украшения.