В Киеве прогремел мощный взрыв: ранены шесть человек

В Киеве в Голосеевском районе произошло масштабное ЧП: на ул. Новопироговской, на территории промышленной зоны прогремел взрыв. В результате пострадали шесть человек. С травмами разной степени тяжести они госпитализировали в больницу. Один из мужчин находится в бессознательном состоянии.

"По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных. Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия: оттуда изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на проведение экспертизы. Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, и бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников", – сообщают в ГУ НП Киева.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство ст. 115 Уголовного кодекса Украины – "Покушение на убийство".

Полиция расследует все обстоятельства взрыва, правоохранители общаются с очевидцами и свидетелями преступления. Подозреваемых разыскивают.

Напомним, в ночь на 5 мая в Киеве прогремел взрыв гранаты, в результате чего погиб человек. Позже в полиции подтвердили, что погиб мужчина, а также правоохранители нашли очевидца происшествия, который рассказал, как все произошло.

Также напомним, недавно в Киеве от взрыва гранаты погиб журналист, отец шести детей. Виталий Кукса – бывший сотрудник Госслужбы связи и защиты информации, он служил в АТО, писал на военные темы во многие украинские издания.