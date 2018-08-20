В Киеве пропали две школьницы

Девочки ушли c акции в парке и три для не дают о себе знать

Полиция разыскивает двух несовершеннолетних девочек – Настю Барбалюк (15 лет) и Катю Остапенко (14 лет), которые 17 августа около 19 часов, находясь в парке имени Максима Рыльского, во время проведения акции ушли в неизвестном направлении. При себе имели 30 гривен, мобильные телефоны отсутствуют, сообщает ГУ НП Киева.

Приметы: Барбалюк Анастасии: на вид 16 лет, рост 165 см, волосы темные, подстрижены под каре, худощавого телосложения, лицо овальное. Была одета: короткие джинсовые шорты серого цвета, бирюзовые кроссовки, на левом запястье – нить красного цвета.

Приметы Остапенко Екатерины: на вид 16 лет, рост 165 см, темные волосы, стрижка каре, среднего телосложения, лицо овальное. Была одета: серые джинсы, серая футболка, на правом запястье – две зеленые резинки.

Если вы имеете информацию о девочках, просим сообщить по телефону 093-499-97-52 или 102 или на 102.

Ранее правоохранителям удалось разыскать 13-летнего киевлянина, который ушел из дома, в городе Тячев (Закарпатская область).

Кроме того, в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. Полиция Дарницкого района разыскивает несовершеннолетнюю Анну Гак, 2003 года рождения.

Также мы сообщали, что Днепровским управлением полиции в Киеве разыскивается несовершеннолетняя Кощий Татьяна, 2001 г.р.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.