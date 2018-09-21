В Киеве пьяный мопедист попал под колеса такси

На улице Натальи Ужвий в Мостицком массиве в четверг, 20 сентября, около 23:30 произошло ДТП, в результате которого незначительные травмы получил мопедист. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянение и столкнулся с такси Daewoo Lanos. Таксист ехал в сторону проспекта Правды, он рассказал, что мопедист ехал навстречу и внезапно начал поворачивать через две сплошные, в результате попал под колеса автомобиля. Водитель такси успел вовремя среагировать, потому мопедист отделался синяками.

На место происшествия прибыла "скорая помощь" и патрульная полиция, от госпитализации мопедист отказался.









Напомним, 2 сентября на Одесской трассе возле Киева произошло крупное ДТП с участием мотоциклиста. Около 16 часов молодой парень на байке двигался на большой скорости в сторону Одессы. За КПП, возле первого поворота села Гатне, он врезался в BMW, который решил развернуться через разрыв в отбойнике. От удара мотоцикл загорелся.

Кроме того, в Киеве мотоцикл врезался в троллейбус. Пилота мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.