В Киеве пьяный мопедист попал под колеса такси

Сегодня, 08:23

Водитель легковушки успел среагировать и мопедист отделался синяками

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

На улице Натальи Ужвий в Мостицком массиве в четверг, 20 сентября, около 23:30 произошло ДТП, в результате которого незначительные травмы получил мопедист. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянение и столкнулся с такси Daewoo Lanos. Таксист ехал в сторону проспекта Правды, он рассказал, что мопедист ехал навстречу и внезапно начал поворачивать через две сплошные, в результате попал под колеса автомобиля. Водитель такси успел вовремя среагировать, потому мопедист отделался синяками.

На место происшествия прибыла "скорая помощь" и патрульная полиция, от госпитализации мопедист отказался.

Напомним, 2 сентября на Одесской трассе возле Киева произошло крупное ДТП с участием мотоциклиста. Около 16 часов молодой парень на байке двигался на большой скорости в сторону Одессы. За КПП, возле первого поворота села Гатне, он врезался в BMW, который решил развернуться через разрыв в отбойнике. От удара мотоцикл загорелся.

Кроме того, в Киеве мотоцикл врезался в троллейбус. Пилота мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
ДТП, такси, водитель, скорая, травмы, колеса, таксист, мотоцикл, легковушки, патрульная полиция
Источник:

dtp.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Смертельное ДТП на трассе Киев - Чоп: столкнулись грузовик и легковушка

26 Июля, 11:50

Пассажир грузовика погиб на месте аварии

Другие регионы

Фото: "Про все"

В Черкассах под колесами легковушки погибли жена и ребенок полицейского

25 Июля, 16:44

Страшная авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского
Загрузка...

Другие регионы

Фото: ГСЧС в Николаевской области

В Николаеве столкнулись трамвай и легковушка: есть пострадавший

9 Августа, 10:40

В больницу госпитализировали пассажира легкового автомобиля

Другие страны

Абдулла Арипов. Газета.uz

Премьер Узбекистана попал в ДТП, его госпитализировали

20 Августа, 16:15

Инцидент произошел вечером 19 августа по дороге из Бекабада в Ташкент
Загрузка...