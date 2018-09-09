В Киеве случилась драка со стрельбой и разбитыми бутылками: опубликовано видео

Возле Бессарабского рынка в Киева случилась драка со стрельбой в результате между молодыми людьми. Также в ход пошла и "розочка" разбитой бутылки.

Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что инцидент произошел на Бессарабской площади сегодня ночью, около 04:30. Как стало известно, все началось еще неподалеку от места драки – возле развлекательного комплекса Arena, когда в ход шли бутылки, кулаки, однако один из парней был вооружен и выстрел в воздух утихомирил конфликт.

Однако спустя несколько минут драка продолжилась уже возле Бессарабского рынка. Отмечается, что один из парней отбивался рукояткой пистолета, а немного в стороне в этот момент выясняли отношения еще два человека, один из которых разбил бутылку, но в последний момент бросил стекло и ударил оппонента кулаком в лицо.

В итоге была вызвана полиция, которая через несколько минут прибыла на место драки.

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.

5 сентября в Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами. Стрелка сумели обезоружить, задержать и передать полиции прохожие, которые стали свидетелями стрельбы.