В Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами

Сегодня, 19:54

Стрелка сумели обезоружить, задержать и передать полиции прохожие, которые стали свидетелями стрельбы

Фото: https://www.facebook.com/KyivOperativ
Фото: https://www.facebook.com/KyivOperativ

В Соломенском районе столице на остановке "Караваевы Дачи" неизвестный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу, переполненному людьми. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал.

Как сообщает ресурс "Киев оперативный", стрелок задержан и передан сотрудникам полиции небезразличными гражданами.

В то же время, как сообщает ресурс "dtp.kiev.ua", в результате стрельбы два человека получили ссадины, помощь им оказали на месте. 

На фото и видео, сделанном одним из очевидцев, можно увидеть, что боковые окна у троллейбуса разлетелись от попадания пуль, которые попали в заднюю часть троллейбуса. А рядом с задержанным на земле лежит пистолет и обойма к нему.

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Под какой разряд попадает оружие – травматического действия или боевого, предстоит выяснить экспертам.

На месте работают бойцы полиции охраны и следственно-оперативная группа.

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.

Ранее возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.

Также в Киеве дорожный конфликт между мотоциклистом и водителем автобуса закончился дракой и стрельбой. Напомним, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на улице Щербакивского. 


 
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Источник:

"Сегодня"

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