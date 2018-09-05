В Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами
Стрелка сумели обезоружить, задержать и передать полиции прохожие, которые стали свидетелями стрельбы
В Соломенском районе столице на остановке "Караваевы Дачи" неизвестный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу, переполненному людьми. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал.
Как сообщает ресурс "Киев оперативный", стрелок задержан и передан сотрудникам полиции небезразличными гражданами.
В то же время, как сообщает ресурс "dtp.kiev.ua", в результате стрельбы два человека получили ссадины, помощь им оказали на месте.
На фото и видео, сделанном одним из очевидцев, можно увидеть, что боковые окна у троллейбуса разлетелись от попадания пуль, которые попали в заднюю часть троллейбуса. А рядом с задержанным на земле лежит пистолет и обойма к нему.
Под какой разряд попадает оружие – травматического действия или боевого, предстоит выяснить экспертам.
На месте работают бойцы полиции охраны и следственно-оперативная группа.
Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.
Ранее возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.
Также в Киеве дорожный конфликт между мотоциклистом и водителем автобуса закончился дракой и стрельбой. Напомним, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на улице Щербакивского.