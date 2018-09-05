В Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами

В Соломенском районе столице на остановке "Караваевы Дачи" неизвестный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу, переполненному людьми. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал.

Как сообщает ресурс "Киев оперативный", стрелок задержан и передан сотрудникам полиции небезразличными гражданами.

В то же время, как сообщает ресурс "dtp.kiev.ua", в результате стрельбы два человека получили ссадины, помощь им оказали на месте.

На фото и видео, сделанном одним из очевидцев, можно увидеть, что боковые окна у троллейбуса разлетелись от попадания пуль, которые попали в заднюю часть троллейбуса. А рядом с задержанным на земле лежит пистолет и обойма к нему.

Под какой разряд попадает оружие – травматического действия или боевого, предстоит выяснить экспертам.

На месте работают бойцы полиции охраны и следственно-оперативная группа.

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.

Ранее возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.

Также в Киеве дорожный конфликт между мотоциклистом и водителем автобуса закончился дракой и стрельбой. Напомним, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на улице Щербакивского.



