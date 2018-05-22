ФОТОФАКТ. В Киеве три девочки "оседлали" электричку

На станции городской электрички Троещина-2 киевляне заметили очередных подростков-зацеперов. Три девочки решили прокатиться снаружи вагона.

Фото: БАТЬКИ SOS

"На замечания и просьбы прекратить это занятие лишь мило улыбаются", – сообщили в группе "Батьки SOS" в Facebook. Жители возмущены. "Надо этих малолеток отводить на экскурсию в травматологию, реанимацию, ожоговый центр, показать какие могут быть последствия", – комментируют люди.

В "Киевпастрансе" также отреагировали на ситуацию. "С приближением летних каникул хотим еще раз напомнить родителям об опасности "зацеперства". Предостерегите своих детей от подобных "развлечений"! Это может не только привести к травмированию, но и завершиться летально. Пассажиры! Если вы стали свидетелем "зацеперства" на городском транспорте, сообщите об этом водителю, или звоните в полицию! Также мы призываем родителей, учителей и опекунов провести профилактические беседы с детьми, особенно с подростками, о правилах пользования общественным транспортом", – сообщили на предприятии.

Ранее на Оболонско-Теремковской (синей) ветке столичного метро очередной парень-зацепер шокировал людей, катаясь между вагонами.

Напомним, в начале мая на сцепке между вагонами катались две юные девушки. Их удалось задержать и передать родителям.