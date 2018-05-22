В Киеве задержали "сладкую парочку" квартирных воров из Керчи
На счету подозреваемых семь эпизодов преступной деятельности
Воры обчищали квартиры. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Воры обчищали квартиры. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Воры обчищали квартиры. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Воры обчищали квартиры. Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Шевченковском районе Киева оперативники задержали квартирных воров.
Как сообщили в ГУ НП в Киеве, сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о местонахождении лиц, которые могут быть причастны к совершению квартирных краж. Оперативники задержали подозерваемых сразу после совершения преступления. Ими оказались уроженцы Керчи: 31-летний мужчина, ранее судимый за совершение грабежей и краж, и 35-летняя женщина.
В ходе следствия установлено, что на счету подозреваемых семь эпизодов преступной деятельности. Воры заранее выбирали квартиру, подбирая ключи, проникали в помещение, похищали ценные вещи и сдавали их в ломбард. Вещественные доказательства изъяли, их направят на экспертные исследования.
По данным фактам следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто несколько уголовных производств по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 35 и 140 тыс. гривен. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Проводится проверка причастности злоумышленников к совершению других уголовных преступлений.
Ранеена территории Днепровского района сотрудники уголовного розыска заметили на улице двух подозрительных мужчин, одного из которых ранее задерживали за имущественное преступление. Следователи решили проследить за ними, а уже через несколько минут увидели, как один из них выходит из дома на проспекте Ватутина с ноутбуком в руках, и остановили его.
Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, несмотря на заверения мужчины о том, что ноутбук принадлежит ему, правоохранители осмотрели подъезд и на одном из этажей обнаружили входные двери с поврежденным замком. Более того, владелица квартиры в этот момент собиралась вызвать полицию.
"Женщина сообщила, что вернулась домой и увидела в квартире неизвестного. Он ходил по комнатам и собирал ценное имущество, а когда увидел хозяйку квартиры – схватил вещи и выбежал в подъезд. Впоследствии потерпевшая узнала злоумышленника, которого оперативники остановили на улице", – сообщил полицейский.
Ранее мы писали о случае, когда в Киеве убегающий от полиции домушник спрыгнул с третьего этажа.