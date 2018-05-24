В Киевской области полиция стреляла по колесам, чтобы остановить авто со странным водителем

Сегодня, 13:40

За рулем машины оказалась 25-летняя девушка

 

В Ржищеве полицейские стреляли по авто. Фото: ГУ НП в Киевской области
В Ржищеве полицейские стреляли по авто. Фото: ГУ НП в Киевской области

В Киевской области для остановки авто полиция применила огнестрельное оружие.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в Ржищеве группа реагирования патрульной полиции пыталась остановить машину, водитель которой своими действиями вызвал подозрение у правоохранителей.

33430134_1751904004864764_5145822264620482560_n_01

Фото: ГУ НП в Киевской области

Однако водитель проигнорировал законное требование полицейских. Пытаясь убежать, он повредил служебный автомобиль и подвергал опасности других участников дорожного движения.

Видео: facebook.com/autokiev.info

Полицейские применили табельное огнестрельное оружие. Чтобы остановить автотранспорт, правоохранители осуществили несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. После этого они заблокировали движение транспорта и задержали правонарушителя.

Как оказалось, за рулем автомобиля была 25-летняя девушка. Ее доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

Напомним, в феврале 2016 года представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что патрульные полицейские будут проходить тренировки по стрельбе по автомобильным колесам для принудительной остановки.

Ранее мы сообщали, что патрульного Сергея Олийныка обвиняют в гибели 17-летнего пассажира BMW, который был застрелен во время погони в феврале 2016 года. Тогда,  в ночь с 6 на 7 февраля 2016 года копы преследовали по четырем районам Киева и области автомобиль BMW, который мчался на бешеной скорости. Чтобы остановить машину в Голосеево, патрульный полицейский Сергей Олийнык произвел 25 выстрелов (из них три — в воздух), еще два полицейских сделали, соответственно, 11 и 1 выстрел. Именно Олийныка обвиняют в гибели парня. Дело тянется уже третий год.
видео, оружие, водитель, полиция, девушка, огнестрельное оружие, полицейские, патрульные, Ржищев
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...