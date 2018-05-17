В Киевской области вор ударил ножом хозяина дома и спрятался в поле

Сегодня, 14:01

Злоумышленника задержала полиция

 

Вор проник в дачный дом. Фото: ГУ НП в Киевской области
Вор проник в дачный дом. Фото: ГУ НП в Киевской области

Дерзкое преступление произошло в селе Копылов Киевской области. Как сообщают в полиции, вор ранил ножом 66-летнего киевлянина.

"Около полуночи мужчина вернулся в свой дачный дом, и в помещении застал вора. Злоумышленник, убегая, нанес удар ножом в грудь мужчине и скрылся. Жена хозяина вызвала полицию и скорую помощь", – рассказали в ГУ НП Киевской области.

По указанному адресу всего через несколько минут прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Макаровского отдела полиции. Отработав прилегающую территорию, быстро разыскали злоумышленника – он с похищенным скрылся в поле.

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Фото: ГУ НП в Киевской области

"Задержанный – 61-летний уроженец Хмельницкой области, который уже имел проблемы с законом. Установили, что он проник в дом, сломав роллеты. Там он упаковал в сумку макеты различного оружия и другое имущество. Но вынести все это ему это все помешал хозяин", – сообщают в полиции.

66-летнего пострадавшего с проникающим ножевым ранением доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжелое телесное повреждение") и по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, несколько дней назад в киевском Гидропарке ножом ранили посетителя кафе. Мужчины отдыхали в кафе, и между ними возник конфликт, который завершился дракой.

Ранее под Киевом ранее судимый мужчина ножом ранил "дружинника". Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
вор, нож, полиция, мужчина, наряд, копылов
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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