В киевской полиции рассказали подробности драки с болельщиками "Ливерпуля"

Столичная полиция квалифицировала драку, в которой пострадали иностранцы, как групповое хулиганство. Об этом сообщили в ГУ НП в Киеве.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, а оперативники устанавливают всех участников конфликта.

Напомним, драка случилась вчера вечером в одном из кафе на улице Большой Васильковской около 23:00. В итоге нападавшие были задержаны. Двоих мужчин доставили в Голосеевское управление полиции.

В рамках уголовного производства будут установлены все обстоятельства конфликта. Правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.

Напомним, после нападения в Киеве на болельщиков английского "Ливерпуля" полиция приняла меры против хулиганов – в отношении двух задержанных составили административные протоколы, сообщили в киевской полиции.

В результате драки двое иностранцев получили травмы, однако отказались написать заявление в полицию.

"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и в управление полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие отказались от написания заявлений", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.