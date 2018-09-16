В Шевченковском районе Киева вспыхнул масштабный пожар

В Шевченковском районе Киева недалеко от станции метро "Сырец" произошел крупный пожар на крыше пятиэтажного дома. Об этом сообщили в столичной ГСЧС.

"По предварительным данным, начался пожар на улице Ясногорская, 11. Это пятиэтажная новостройка. Там горит крыша здания на территории 500 квадратных метров. Пожар сложный, но поскольку там новостройка, то эвакуировать жителей не придется", – рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Спасатели отметили, что пожар квалифицируют как повышенной сложности. Кроме того, как сообщили местные жители, в сторону станции метро "Сырец" по улице Щусева проехало восемь пожарных машин с включенными сиренами.

"Слышен сильный запах гари, даже в районе станции метро "Дорогожичи", – рассказала киевлянка Анна.

Напомним, с начала учебного года в Киеве и области стали возникать пожары в общежитиях. Так, 8 сентября в общежитии на улице Волгодонской, 5, взорвалась микроволновка и вспыхнул пожар. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину.

Также 6 сентября в Киеве возник масштабный пожар возле "Эпицентра". Дым был виден за несколько километров, люди переживали, что пострадает гипермаркет.