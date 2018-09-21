Задержан домушник, совершивший десятки краж в Ирпене и Буче

Украденные вещи у вора отобрали и направили на экспертизу

Правоохранители Киевской области задержали 29-летнего местного жителя, совершившего десятки краж из квартир в Ирпене и Буче. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Преступник был задержан после очередного ограбления, когда мужчина выносил из чужой квартиры золото. Мужчина ранее был судим за кражи, он был опытным вором и действовал днем, ездил он на машине с номерами иностранной регистрации.

В ходе обыска у него нашли украденные вещи, их направили на экспертизу. Домушника отправили в СИЗО. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.







Напомним, на рынке в Киеве поймали преступников, укравших кошельки у покупателей. Среди задержанных – иностранец и двое киевлян. Кошельки украли у двух пожилых мужчин, пришедших на рынок за овощами.

Кроме того, приезжая студентка обворовала киевский магазин одежды. Украла девушка на 1730 грн, а штраф заплатила – 850 грн. Девушка зашла в супермаркет, набрала косметики и одежды себе в сумку и собиралась уйти, не расплатившись. Однако возле выхода девушку задержали охранники магазина.