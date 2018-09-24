В Киевской области пьяный открыл стрельбу на АЗС

В поселке Ракитное Киевской области пьяный мужчина устроил разборки и открыл стрельбу на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

В ходе конфликта непроникающее ранение ноги получил молодой человек, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Прибывшие правоохранители выяснили, что между двумя мужчинами на АЗС возник спор, и чтобы доказать свою правоту, один выхватил пистолет и начал стрелять в воздух. После этого он выстрелил противнику в ногу.

На месте ЧП полицейские нашли травматическое оружие, которое злоумышленник хранил без разрешительных документов. Раненый мужчина от госпитализации отказался. Стрелком оказался 54-летний житель пгт Ракитное. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на выходных в Киеве из гранатомета обстреляли жилую многоэтажку. Стрельба произошла в Дарницком районе города.

Кроме того, у киевской пенсионерки, которая 11 сентября открыла с балкона стрельбу по целующейся паре в Голосеевском районе Киева, изъяли арсенал оружия. У бабушки, которая подстрелила с балкона 20-летнюю девушку, забрали винтовку, ружье и гранату.