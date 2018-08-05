Киевский метрополитен возобновил работу в обычном режиме

После технического сбоя столичный метрополитен возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Метрополитен работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства из-за технического сбоя",- говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в киевском метрополитене произошел сбой на "синей" ветке. Из-за этого изменили режим работы поездов.

Ранее мы уже писали о том, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке.

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить.

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен.