Киевский метрополитен возобновил работу в обычном режиме

Сегодня, 17:57

Ранее из-за технического сбоя на "синей" ветке метро не работали некоторые станции

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

После технического сбоя столичный метрополитен возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.  

"Метрополитен работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства из-за технического сбоя",- говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в киевском метрополитене произошел сбой на "синей" ветке. Из-за этого изменили режим работы поездов.                                           

Ранее мы уже писали о том, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке.

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить.                         

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен
метро

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