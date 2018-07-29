У киевлян осталось два дня на бесплатный обмен старых жетонов для проезда в метро

В метрополитене напомнили, что если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе

В метрополитене напомнили киевлянам, что у них осталось два дня на то, чтобы бесплатно обменять старые жетоны на новые.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, обменять без доплаты можно до вторника, 1 августа.

Также в метро напомнили, что если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе.

Если же два и больше, то придется обращаться в сервисный центры на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница".

Работают сервисные центры с 8:00 до 19:00 без выходных.

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Ранее городской голова Киева Виталий Кличко объяснил свое распоряжение о повышении стоимости проезда в городском транспорте тем, что без этого "сложно было бы избежать кризиса в транспортной системе".

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня".

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен. Это в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.

Кстати, в КП "Киевский метрополитен" подсчитали: накануне подорожания проезда в транспорте, 13 июля, жители столицы только в подземке потратили более 25 млн грн, запасаясь дешевыми поездками на будущее.