У киевлян осталось два дня на бесплатный обмен старых жетонов для проезда в метро

Сегодня, 20:43

В метрополитене напомнили, что если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе

 

Фото: 1551.gov.ua
Фото: 1551.gov.ua

В метрополитене напомнили киевлянам, что у них осталось два дня на то, чтобы бесплатно обменять старые жетоны на новые.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, обменять без доплаты можно до вторника, 1 августа.

Также в метро напомнили, что если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе.

Если же два и больше, то придется обращаться в сервисный центры на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница".

Работают сервисные центры с 8:00 до 19:00 без выходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко объяснил свое распоряжение о повышении стоимости проезда в городском транспорте тем, что без этого "сложно было бы избежать кризиса в транспортной системе".

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня". 

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен. Это в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.

Кстати, в КП "Киевский метрополитен" подсчитали: накануне подорожания проезда в транспорте, 13 июляжители столицы только в подземке потратили более 25 млн грн, запасаясь дешевыми поездками на будущее.
Киев, метро, жетон, обмен, проезд, Киевский метрополитен

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

kyivcity.gov.ua

Кличко объяснил повышение стоимости проезда

27 Июля, 23:25

Он отметил, что проезд можно сделать и бесплатным, "если кто готов работать бесплатно"

Транспорт

Метро и троллейбусы по 8 гривен: киевляне начали массово экономить на транcпорте

27 Июля, 08:07

Жители столицы задумываются о переезде в другие районы
Загрузка...

Метро в Киеве

Фото: 1551.gov.ua

В киевском метро уверяют, что ни одну станцию не подтопило

25 Июля, 21:40

В то же время пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу

Украина

Ляшко спустился в столичное метро "ближе к людям"

25 Июля, 16:09

Лидер Радикальной партии проехал несколько станций и пообщался с людьми

Транспорт

В Киеве на два дня могут ограничить работу четырех станций метро

25 Июля, 15:42

Ограничения связаны с массовыми мероприятиями в центре столицы

Метро в Киеве

фото из открытых источников

В Киеве могут ограничить вход на несколько станций метро

24 Июля, 22:48

Речь идет о станциях метро "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Незалежности" и "Крещатик"  
Загрузка...