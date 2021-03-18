"Был пьян и уснул": в Киевской области легковушка врезалась в фуру, есть жертва (фото)

Двух пострадавших пассажиров из авто доставали спасатели ГСЧС

В Киевской области на Житомирской трассе автомобиль Volvo на большой скорости врезался в фуру, которая остановилась на красный сигнал светофора. Водитель легковушки погиб до приезда экстренных служб.

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Как сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua, авария произошла возле села Чайки в Бучанском районе. По данным СМИ, мужчина за рулем Volvo был пьян и уснул.

Его и двух пострадавших пассажиров из авто доставали спасатели ГСЧС. При этом еще двое пассажиров серьезных травм не получили и ходили возле места аварии "распивали спиртные напитки".

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"В салоне много бутылок спиртного, от пострадавших исходил запах алкоголя. Был ли пьян водитель, установит экспертиза", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве столкнулись два авто. Авария произошла в направлении Вышгорода.

Также напомним, в Киеве пьяный водитель на внедорожнике протаранил легковушку.

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