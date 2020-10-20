ДТП в Киеве: столкнулись две иномарки (видео)

Информации о пострадавших пока нет

В Киеве во вторник, 20 октября, на Троещине произошло ДТП.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Так, серьезное лобовое столкновение произошло утром на Драйзера.

"Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

На месте работает полиция и спасатели. На видео последствия аварии:

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Отметим, информация о причинах ДТП устанавливается.

Ранее мы писали, что произошла тройная авария на проспекте Победы, 34.

Напомним, сегодня авария произошла также в Бориспольском районе – там лоб в лоб столкнулись автомобили Daewoo и Lexus. Смотрите видео:

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