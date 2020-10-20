ДТП в Киеве: столкнулись две иномарки (видео)

В Киеве во вторник, 20 октября, на Троещине произошло ДТП.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Так, серьезное лобовое столкновение произошло утром на Драйзера.
"Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
На месте работает полиция и спасатели. На видео последствия аварии:
Отметим, информация о причинах ДТП устанавливается.
Ранее мы писали, что произошла тройная авария на проспекте Победы, 34.
Напомним, сегодня авария произошла также в Бориспольском районе – там лоб в лоб столкнулись автомобили Daewoo и Lexus. Смотрите видео:
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