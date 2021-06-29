ФОПы подошли к Офису президента: началась новая драка с полицией

В столице участники акции протеста предпринимателей подошли к Офису президента. У входа в здание силовики потребовали от людей показать личные вещи, в результате начались новые стычки.

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Об этом сообщает "Страна.ua".

По данным СМИ, полицейские применили слезоточивый газ. Сейчас проход на площадь перед ОП заблокировали.

Отметим, ранее в Сети писали, что на Майдане Незалежности правоохранители задержали нескольких человек. Однако в столичной полиции опровергли сайту "Сегодня" эти данные.

"Пока у нас нет информации, что правоохранители кого-то задержали в результате стычек на Майдане Незалежности с представителями ФОПов", – рассказали в полиции Киева журналисту "Сегодня".

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