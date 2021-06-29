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Грозит пять лет тюрьмы: в Киеве двое мужчин устроили драку с патрульными

29 июня 2021 19:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Местные жители неоднократно попадали в поле зрения полицейских и привлекались к административной ответственности

Задержанные дебоширы. Фото: коллаж "Сегодня"

Задержанные дебоширы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задержали двух местных жителей за сопротивление патрульным полицейским. Следователи объявили им о подозрении и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

Мужчины употребляли спиртные напитки и нарушали общественный порядок, а когда на место прибыли правоохранители и сделали им замечание, подрались с ними.

Инцидент произошел у дома на улице Светлицкого.

"Правоохранители обнаружили двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно и на замечание не реагировали. В дальнейшем фигуранты устроили драку с полицейскими. На помощь коллегам приехал дополнительный наряд правоохранителей, успокоили дебоширов и надели на них наручники", – говорится в сообщении.

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Ими оказались 47-летний и 39-летний местные жители, которые уже неоднократно попадали в поле зрения полицейских и привлекались к административной ответственности.

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Нарушителям было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины, и следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее мы писали, что в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, есть раненый. Инцидент случился на улице Ревуцкого в одном из ночных заведений. Охранник получил ранение и его срочно забрала скорая.

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