Из фракции "Голос" в Киевсовете исключили депутата, который ударил комика

Фракция партии "Голос" в Киевсовете исключила из своего состава депутата Константина Богатова после инцидента между ним и стендап-комиком арт-центре "Братислава"14 февраля.

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Об этом сообщила пресс-служба "Голоса" в Facebook.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия в качестве реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерантной к таким действиям", – говорится в сообщении.

Богатов отказался добровольно сдать мандат, поэтому его коллеги намерены отозвать его по решению громады.

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"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход", – также говорится в сообщении.

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Напомним, во время стендап-концерта в одном из киевских клубов 14 февраля между депутатом Киевсовета от партии"Голос" Константином Богатовым и комиком Владиславом Капицей произошла стычка – депутату не понравилось, что во время выступений на сцене звучал мат. Перепалка закончилась тем, что Богатов ударил Капицу в лицо, сломав ему очки.

Мы также сообщали, что 5 февраля на заседании Рады произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось блокировки трех телеканалов.

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