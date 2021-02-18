Українська
$ 27,9
33,64
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Из фракции "Голос" в Киевсовете исключили депутата, который ударил комика

18 февраля, 01:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Богатов отказался добровольно сдать мандат

Фракция партии "Голос" в Киевсовете исключила из своего состава депутата Константина Богатова после инцидента между ним и стендап-комиком арт-центре "Братислава"14 февраля.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса" в Facebook.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия в качестве реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерантной к таким действиям", – говорится в сообщении.

Богатов отказался добровольно сдать мандат, поэтому его коллеги намерены отозвать его по решению громады.

В тренде
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)

"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход", – также говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, во время стендап-концерта в одном из киевских клубов 14 февраля между депутатом Киевсовета от партии"Голос" Константином Богатовым и комиком Владиславом Капицей произошла стычка – депутату не понравилось, что во время выступений на сцене звучал мат. Перепалка закончилась тем, что Богатов ударил Капицу в лицо, сломав ему очки.

Мы также сообщали, что 5 февраля на заседании Рады произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось блокировки трех телеканалов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фракция депутаты избиение голос комик исключение Киеврада
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-ЗаспеУкраина
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)Происшествия
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепарат
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепаратПроисшествия
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)Происшествия
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков "титушек" (фото)Происшествия
Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)
Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять