Известный актер попал в тройное ДТП в Киеве: все подробности

Водитель Volkswagen, который задел на парковке в Днепровском районе два автомобиля, был пьян

Актер театра и кино Михаил Жонин - участник ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошло ДТП с участием известного актера на улице Никольско-Слободская. В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что вчера была зафиксирована авария при участии трех автомобилей.

Пьяный водитель

Так, на улице Никольско-Слободская Volkswagen задел автомобили Subaru и Mercedes.

"На водителя автомобиля Volkswagen инспекторы патрульной полиции составили протоколы по статье 124-й – нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждения транспортных средств, а также по 130 статье – вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Также была составлено постановление по статье 126 – отсутствие прав на управление авто или отказ его предоставить", – сообщили нам в патрульной полиции Киева.

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Там добавляют, что у них нет информации о пассажирах, которые находились в автомобиле Volkswagen. В патрульной полиции не смогли подтвердить находился ли в салоне этого автомобиля актер Михаил Жонин.

Так был ли парень

"Такое ДТП в Днепровском районе действительно было. К счастью, обошлось без пострадавших",- сообщили нам в пресс-службе, отвечая на вопрос о ДТП, в котором участником, якобы, был актер Михаил Жонин.

Однако, источник в МВД подтвердил нам то, что актер театра и кино Михаил Жонин действительно был участником ДТП в Днепровском районе Киева в качестве пассажира.

Про Михаила Жонина

Родился 6 ноября 1974 в городе Новая Каховка Херсонской области.

В 1995 году окончил Киевский национальный университет театра (курс М. Рушковского).

Первая проба в кино состоялась в 2002 году, когда режиссеры Борис Небцеридзе и Владимир Попков утвердили Михаила на эпизодическую роль в сериале "Кукла".

Своего первого главного героя Михаил сыграл в 2008 году, в украинском мистической мелодраме "Колдовская любовь".

После выхода на экранах первого украиноязычного сериала о медиках "Дежурный врач" Михаил Жонин приобрел популярность не только в Украине и России, но и в Казахстане, где тоже демонстрировался этот фильм. Актер сыграл одного из главных героев – хирурга Андрея Мазура.

Сотрудничал с театрами "Ателье 16", "Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра", "Свободный" и другими.

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