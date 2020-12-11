Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)

Киевляне сами посыпали песком тротуары во дворах, чтобы безопасно дойти к своим авто

Сегодня утром Киев был похож на сплошной ледяной каток. После вчерашнего ледяного дождя ситуация усугубилась тем, что ночью был мороз. Вся влага превратилась в сплошную ледяную корку. Катками стали дорожки и тротуары, а небольшие подъемы и ступеньки превратились в опасные места.

Посыпь себе дорожку сам

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Особенно опасно стало выходить из домов во дворы, где дворники не успели посыпать песком. Людям приходилось пробираться к остановкам, опираясь на припаркованные автомобили, стены домов и деревья.

Некоторые киевляне сами посыпали песком тротуары во дворах, чтобы безопасно дойти к своим автомобилям. Песок выковыривали из песочниц во дворах. Кстати, детские площадки тоже превратились в катки, и гулять на них детям небезопасно.

На остановках транспорта ситуация не лучше – некоторые оставались не обработанными песком до 10 часов утра. Лед люди сбивали своими ногами.

Переполненный транспорт

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Маршрутки были переполнены. Например, чтобы доехать до станции метро "Позняки", пассажирам приходилось пропускать 3-4 маршрутки, чтобы попасть в салон.

"Я не рискнула ехать в маршрутке и решила идти к метро пешком, так три раза упала. Благо какой-то молодой человек помог мне подняться, и вместе с ним я дошла к метро", – рассказала нам киевлянка Виктория.

В КГГА заявляют, что на борьбу со стихией на улицы города вышли 4 тысячи дворников, которые должны посыпать тротуары песком и сбивать лед. Впрочем, за час прогулки по столичным Познякам мы увидели только одного дворника – женщина усердно сбивала лед на дорожке.

Дороги обрабатывают

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" заявляют, что обработали противогололедным средством все улицы, некоторые по нескольку раз. Также проводиться обработка тротуаров, транспортных остановок.

"Тротуары возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели. Поэтому городская власть обращается к ним с призывом не пренебрегать правилами благоустройства города и выполнить обработку противогололедными средствами", – отмечают в КГГА.

Частично посыпают песком и дорожки в столичных парках. Но все равно там очень скользко. Советуем киевлянам ходить по уже расчищенным дорожкам, где нет льда.

Синяки, ушибы, переломы

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По данным департамента здравоохранения КГГА, за минувшие сутки в травмпунктах столицы побывали 150 взрослых и 13 детей.

"Очередей в травмпунктах нет. Но пострадавших, по сравнению с обычными днями, очень много. Люди приезжают, им делают перевязки, и они едут домой", – говорят в департаменте здравоохранения КГГА.

Там подчеркивают, что это статистика за вчерашний день. Сколько людей травмировалось на скользких улицах и тротуарах сегодня, будет известно завтра.

В Сеть выкладывают немало видео, как киевляне пытаются передвигаться на обледеневших тротуарах. Сложнее всего горожанам на Андреевском спуске – там применяют различные техники, чтобы подняться по улице вверх. Но все бесполезно.

Видео: Сегодня

Напомним, в Киеве сегодня из-за гололеда введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Ранее мы писали, что из-за ледяного дождя, который обрушился на Киев, все главные магистрали столицы замерли в пробках.

Видео: Сегодня

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