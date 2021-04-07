Киевская Оболонь бунтует против нового ЖК: проспект Рокоссовского перекрыт

Люди утверждают, что застройщик не планирует создавать достаточное количество социальной инфраструктуры

Жители Киева организовали протест против запланированного строительства нового жилого комплекса на Минском массиве, перекрыв одну из дорог.

Реклама

Об этом сообщили на страницах жителей района Оболонь и Минского массива в Facebook.

В знак протеста против дальнейшей застройки микрорайона оболонцы перекрыли проспект Маршалла Рокоссовского, в результате чего движение машин по дороге между улицами Полярной и Кондратюка оказалось невозможным.

Это было сделано, чтобы показать, насколько усложнится движение транспорта после строительства нового ЖК. Люди утверждают, что застройщик не планирует создавать достаточное количество новой социальной инфраструктуры.

Реклама

Новый жилой комплекс из десятков многоэтажек должен в совокупности дать более 6,3 тысяч новых квартир. Его планируют возвести на территории бывшего тепличного хозяйства агрокомбината "Пуща-Водица".

В тренде Киевляне пересели с маршруток на самокаты – что происходит в столице на второй день локдауна

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

Кроме того, согласно плану застройки, под эти цели собираются снести Александровский сквер и местный гаражный кооператив, что также возмутило людей.

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

При себе некоторые из протестующих держали транспаранты с надписями "Сохрани гаражи", "Не лишайте людей имущества" и "Мы не дадим забрать наши гаражи"

Фото: facebook.com/minskiymassiv

Стоит отметить, что данный протест уже не первый. Но несмотря на все предыдущие акции, 15 марта комитет Киевсовета проголосовал за проект, а 16 апреля столичные депутаты планируют вынести его рассмотрение и в зал заседаний.

Напомним, что в прошлом году жителей столицы обеспокоило строительство в зеленой зоне между улицей Малышко и Броварским проспектом.

Реклама

Также стало известно, что на месте стадиона на улице Академика Вернадского планируют построить жилой комплекс.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама