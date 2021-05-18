Был на тренировке. Кличко разминулся с копами, которые пришли в его дом

Мэр города был на улице, когда в его дом зашли вооруженные люди в шлемах – подробности "Сегодня"

Кличко пустил журналистов в свой дом

Правоохранители пришли к дому мэра Киева Виталия Кличко по улице Богдана Хмельницкого, 30. Однако с главой города они разминулись.

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Об этом "Сегодня" сообщили в окружении Кличко.

Силовики пришли еще около 7:30. Люди в шлемах заполнили подъезд.

По словам источника, тогда мэр еще был на утренней тренировке и они не пересеклись. При этом больше ничего пока не говорят, кроме как об абсурдности их визита. По их словам, мэра и так можно найти и он всегда открыт для общения.

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Также Кличко пустил журналистов в свою квартиру и предложил попить чаю. Извинился за недоделанный ремонт. Когда выяснилось, что обыска не будет, мэр Киева заметно расслабился.

Напомним, ранее правоохранители проводили обыски на коммунальных предприятиях города. Тогда Мэр Киева Виталий Кличко назвал это давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.