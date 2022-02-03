Кого накажут за жуткую стрельбу в центре Киева? Объявлены первые подозрения

Трем участникам драки со стрельбой, которая 2 февраля произошла в центре Киева на улице Владимирская, сообщили о подозрении. Их задержали и вскоре должны избрать меру пресечения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Кто среди подозреваемых
За хулиганские действия возле помещения финансового учреждения в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали:
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- 25-летнего жителя Киева,
- 26-летнего жителя Киева,
- 28-летнего жителя города Черкассы.
Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.
Изъятое оружие. Фото: полиция
Что угрожает участникам стрельбы
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
За хулиганские действия и грубое нарушение общественного порядка фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Также в рамках начатого уголовного производства были назначены соответствующие экспертные исследования.
Что произошло на Владимирской
2 февраля там устроили стрельбу. Были ранены националисты и ветераны войны Алексей Середюк. Сначала сообщалось о пулевом ранении, но впоследствии стало известно, что он пострадал во время потасовки.
По непроверенным данным, обменник валют, возле которого все произошло, занимался криптовалютами и переводом средств в ОРДЛО. Именно возле него устроили активисты устроившие стычки с работниками финансового учреждения.
В результате драки два человека госпитализированы в больницу, а 14 человек доставлены в районное управление полиции.
Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка. Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.
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