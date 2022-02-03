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Кого накажут за жуткую стрельбу в центре Киева? Объявлены первые подозрения

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 февраля, 20:34
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В результате драки с использованием оружия были травмированы два человека, они попали в больницу
Участники стрельбы предстанут перед судом.
Участники стрельбы предстанут перед судом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Трем участникам драки со стрельбой, которая 2 февраля произошла в центре Киева на улице Владимирская, сообщили о подозрении. Их задержали и вскоре должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Кто среди подозреваемых

За хулиганские действия возле помещения финансового учреждения в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали:

  • 25-летнего жителя Киева,
  • 26-летнего жителя Киева,
  • 28-летнего жителя города Черкассы.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.

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Изъятое оружие. Фото: полиция

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Что угрожает участникам стрельбы

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

За хулиганские действия и грубое нарушение общественного порядка фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Также в рамках начатого уголовного производства были назначены соответствующие экспертные исследования.

Что произошло на Владимирской

2 февраля там устроили стрельбу. Были ранены националисты и ветераны войны Алексей Середюк. Сначала сообщалось о пулевом ранении, но впоследствии стало известно, что он пострадал во время потасовки.

По непроверенным данным, обменник валют, возле которого все произошло, занимался криптовалютами и переводом средств в ОРДЛО. Именно возле него устроили активисты устроившие стычки с работниками финансового учреждения.

В результате драки два человека госпитализированы в больницу, а 14 человек доставлены в районное управление полиции.

Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка. Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.

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