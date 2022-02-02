Жуткая стрельба на Владимирской в Киеве: полиция оцепила место инцидента (видео) – обновлено

В Киеве улицу Владимирскую, 23, где произошла жуткая стрельба 2 февраля, оцепили полицейские. Сейчас проходят следственные действия.
Об этом сообщили в Telegram-канале KIEVMAP.
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Пострадавший Алексей Середюк находится в карете скорой помощи, но медики пока ничего не говорят о его состоянии, ссылаясь на медицинскую тайну.
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Полицейским поступил приказ надевать шлемы, брать оружие и заходить внутрь обменника.
Как стало известно сайту "Сегодня", мужчина, который травмировался во время столкновений на улице Владимирской, получил первую медицинскую помощь. У него не пулевое ранение и его сильно ударили по лицу.
Личности задержанных устанавливают в отделении полиции, куда их доставили правоохранители.
Что говорят в полиции?
По факту хулиганских действий начато уголовное производство.
В результате драки между активистами и работниками финансового учреждения два человека госпитализированы в больницу, а 14 человек доставлены в районное управление полиции.
Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка. Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
Что произошло?
В Киеве на том же месте, где неделю назад была перестрелка, произошла стрельба. Был ранен националист и ветеран войны Алексей Середюк. Как пишут в соцсетях, по этому адресу находится обменник криптовалюты.
На фото, которое появилось в Сети видно, что Алексей Середюк лежит с окровавленным лицом.
В полиции Киева подтверждают факт стрельбы на улице Владимирской.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции. Задержано 10 человек, которые участвовали в данном конфликте. Их доставят в полицию. В результате потасовки на месте телесные повреждения получил мужчина, ему оказывают помощь медики", – рассказали в полиции Шевченковского района.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Стрельба из автомата у здания СБУ
25 января в центре Киева были слышны выстрелы. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Предварительно установлено, что между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.
Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт. Из-за этого один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.
Перестрелка произошла вечером возле главного управления СБУ. Видео сразу же появилось в Сети. Также там появились свои версии происходящего.