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Жуткая стрельба на Владимирской в Киеве: полиция оцепила место инцидента (видео) – обновлено

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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2 февраля, 17:03
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Полицейским поступил приказ надевать шлемы, брать оружие и заходить внутрь обменника
В столице на Владимирской полиция из-за стрельбы. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице на Владимирской полиция из-за стрельбы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве улицу Владимирскую, 23, где произошла жуткая стрельба 2 февраля, оцепили полицейские. Сейчас проходят следственные действия.

Об этом сообщили в Telegram-канале KIEVMAP.

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Подробности

Пострадавший Алексей Середюк находится в карете скорой помощи, но медики пока ничего не говорят о его состоянии, ссылаясь на медицинскую тайну.

Полицейским поступил приказ надевать шлемы, брать оружие и заходить внутрь обменника.

Как стало известно сайту "Сегодня", мужчина, который травмировался во время столкновений на улице Владимирской, получил первую медицинскую помощь. У него не пулевое ранение и его сильно ударили по лицу.

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Личности задержанных устанавливают в отделении полиции, куда их доставили правоохранители.

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Что говорят в полиции?

По факту хулиганских действий начато уголовное производство.

В результате драки между активистами и работниками финансового учреждения два человека госпитализированы в больницу, а 14 человек доставлены в районное управление полиции.

Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка. Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Что произошло?

В Киеве на том же месте, где неделю назад была перестрелка, произошла стрельба. Был ранен националист и ветеран войны Алексей Середюк. Как пишут в соцсетях, по этому адресу находится обменник криптовалюты.

На фото, которое появилось в Сети видно, что Алексей Середюк лежит с окровавленным лицом.

Ветеран войны попал в потасовку. Фото: Киев INFO/Telegram
Ветеран войны попал в потасовку. Фото: Киев INFO/Telegram

В полиции Киева подтверждают факт стрельбы на улице Владимирской.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции. Задержано 10 человек, которые участвовали в данном конфликте. Их доставят в полицию. В результате потасовки на месте телесные повреждения получил мужчина, ему оказывают помощь медики", – рассказали в полиции Шевченковского района.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Стрельба из автомата у здания СБУ

25 января в центре Киева были слышны выстрелы. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Предварительно установлено, что между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.

Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт. Из-за этого один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.

Перестрелка произошла вечером возле главного управления СБУ. Видео сразу же появилось в Сети. Также там появились свои версии происходящего.

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