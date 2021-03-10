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Кокаин в кофеварках: таможенники перехватили поставку наркотиков в Киев (фото)

10 марта, 12:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В посылке находилось три кофеварки стоимостью 260 евро

Киевские таможенники задержали международную посылку с 400 грамм кокаина в трех гейзерных кофеварках.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Так, посылку из Испании, которая направлялась получателю из Украины перехватили таможенники.

"В посылке находилось три кофеварки стоимостью 260 евро. Именно в этих бытовых гейзерных кофеварках, непосредственно в емкостях для воды, было обнаружено в общей сложности 400 г кокаина", – говорится в сообщении.

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Фигурантов, которые были причастны к пересылке международного почтового отправления, задержали.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве поймали организатора поставки наркотиков – кокаина на 4 млн изъяли в детских игрушках.

Ранее мы писали, что в Днепре правоохранители задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

Также напомним, в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

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Киев наркотики таможня кокаин кофеварка

Источник: Сегодня

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