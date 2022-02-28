Комендантский час на паузе, но опасность осталась. Что происходит в понедельник в Киеве

В столице заработают магазины и транспорт

Оборона Киева. Фото Reuters

В понедельник, 28 февраля, утром в Киеве закончился затяжной комендантский час. Однако его действие прерывается только в дневное время, сообщает КГГА.

В Киеве с 08:00 заработают:

продуктовые магазины;

коммунальный транспорт;

поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

Столичные власти просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости. Также отмечается, что в Киеве произошли некоторые изменения:

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"После 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева".

В то же время опасность в городе остается – в столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Выходить из дома просят только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства.

С 28 февраля комендантский час с 22:00 до 7:00

В Киеве и Харькове слышны взрывы

Утром 28 февраля в Киеве и Харькове снова слышны звуки взрывов. В Сети пишут, что это работает украинская система противовоздушной обороны (ПВО).

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Прорыв в Киев провалился

Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Были уничтожены колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.